Прокуратура Вахитовского района Казани добилась выплаты долга по зарплате

Работодатель представил окончательный расчет в размере 132 тыс. рублей

Фото: Динар Фатыхов

Прокуратура Вахитовского района Казани провела проверку по обращению местного жителя, заявившего о нарушении его трудовых прав со стороны бывшего работодателя — ООО «АДРИАПОРТО», управляющего рестораном «Порто Мальтезо».

В ходе проверки установлено, что заявитель работал поваром горячего цеха в ресторане, расположенном на улице Подлужной, с сентября 2024 года по март 2025 года. После увольнения работнику не была своевременно выплачена зарплата, пишет пресс-служба.



Благодаря вмешательству прокуратуры работодатель исполнил требования представления и выплатил уволенному сотруднику положенное, в том числе:

окончательный расчет в размере 132 тыс. рублей;

компенсацию за задержку заработной платы на сумму свыше 9 тыс. рублей.

Ранее прокуратура провела проверку в отношении ООО «Айлэнд» по обращениям бывших сотрудников ресторана «Ям-Яшель», расположенного на Кремлевской набережной. Проверка выявила нарушения законодательства в части выплаты зарплаты и отпускных при увольнении.

Рената Валеева