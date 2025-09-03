Новости общества

Прокуратура Вахитовского района Казани добилась выплаты долга по зарплате

20:39, 03.09.2025

Работодатель представил окончательный расчет в размере 132 тыс. рублей

Фото: Динар Фатыхов

Прокуратура Вахитовского района Казани провела проверку по обращению местного жителя, заявившего о нарушении его трудовых прав со стороны бывшего работодателя — ООО «АДРИАПОРТО», управляющего рестораном «Порто Мальтезо».

В ходе проверки установлено, что заявитель работал поваром горячего цеха в ресторане, расположенном на улице Подлужной, с сентября 2024 года по март 2025 года. После увольнения работнику не была своевременно выплачена зарплата, пишет пресс-служба.

Благодаря вмешательству прокуратуры работодатель исполнил требования представления и выплатил уволенному сотруднику положенное, в том числе:

  • окончательный расчет в размере 132 тыс. рублей;
  • компенсацию за задержку заработной платы на сумму свыше 9 тыс. рублей.

Ранее прокуратура провела проверку в отношении ООО «Айлэнд» по обращениям бывших сотрудников ресторана «Ям-Яшель», расположенного на Кремлевской набережной. Проверка выявила нарушения законодательства в части выплаты зарплаты и отпускных при увольнении.

Рената Валеева

