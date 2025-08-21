В Казани погасили долги по зарплате в «Ям-Яшель» по требованию прокуратуры

Проверка выявила нарушения трудового законодательства в части выплаты зарплаты и отпускных при увольнении

Фото: Артем Дергунов

Прокуратура Вахитовского района города Казани провела проверку в отношении ООО «Айлэнд» по обращениям бывших сотрудников ресторана «Ям-Яшель», расположенного на Кремлевской набережной. Проверка выявила нарушения трудового законодательства в части выплаты зарплаты и отпускных при увольнении. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Как установила прокуратура, одной из заявительниц организация не выплатила заработную плату за июль — сентябрь 2024 года в размере 214 тыс. рублей, а также отпускные в размере 12 тыс. рублей. Второй заявительнице была не выплачена зарплата за сентябрь 2024 года в размере 50 тыс. рублей и отпускные в размере 21 тыс. рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Для защиты трудовых прав граждан прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с ООО «Айлэнд» задолженности по зарплате и отпускным, компенсации за задержку выплат, а также компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования прокуратуры.

После вмешательства надзорного ведомства задолженность перед бывшими сотрудниками ресторана «Ям-Яшель» была погашена в полном объеме: первой заявительнице выплачено более 276 тыс. рублей, второй — более 93 тыс. рублей.

