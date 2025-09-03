Paramount снимет художественный фильм по мотивам игры Call of Duty

Этот шутер от первого лица был продан тиражом 500 млн копий по всему миру

Фото: Реальное время

Американский медиахолдинг Paramount Skydance планирует снять фильм на основе игровой франшизы Call of Duty, которую выпускает Activision Blizzard. В рамках этого партнерства компания разработает, снимет и будет распространять фильм с живыми актерами, основанный на сюжетах и персонажах игры, пишет «Интерфакс».

— На протяжении всей своей истории Call of Duty захватывала наше воображение невероятным экшеном и захватывающими историями, которые объединяли миллионы людей по всему миру. В лице Paramount мы нашли замечательного партнера, с которым будем работать над тем, чтобы перенести этот захватывающий дух экшена на большой экран, — заявил президент Activision Blizzard Роб Костич.

Call of Duty является одной из самых успешных и популярных видеоигр в мире. Этот шутер от первого лица был продан тиражом 500 млн копий по всему миру и ежегодно входит в число самых продаваемых игр в США.

Activision Blizzard, принадлежащая с 2023 года Microsoft Corp., известна также как разработчик таких знаменитых серий игр, как Diablo и World of Warcraft, а также популярной мобильной игры Candy Crush.

Рената Валеева