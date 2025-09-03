Paramount снимет художественный фильм по мотивам игры Call of Duty
Этот шутер от первого лица был продан тиражом 500 млн копий по всему миру
Американский медиахолдинг Paramount Skydance планирует снять фильм на основе игровой франшизы Call of Duty, которую выпускает Activision Blizzard. В рамках этого партнерства компания разработает, снимет и будет распространять фильм с живыми актерами, основанный на сюжетах и персонажах игры, пишет «Интерфакс».
— На протяжении всей своей истории Call of Duty захватывала наше воображение невероятным экшеном и захватывающими историями, которые объединяли миллионы людей по всему миру. В лице Paramount мы нашли замечательного партнера, с которым будем работать над тем, чтобы перенести этот захватывающий дух экшена на большой экран, — заявил президент Activision Blizzard Роб Костич.
Call of Duty является одной из самых успешных и популярных видеоигр в мире. Этот шутер от первого лица был продан тиражом 500 млн копий по всему миру и ежегодно входит в число самых продаваемых игр в США.
Activision Blizzard, принадлежащая с 2023 года Microsoft Corp., известна также как разработчик таких знаменитых серий игр, как Diablo и World of Warcraft, а также популярной мобильной игры Candy Crush.
