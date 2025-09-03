В центре Казани внедрили систему экологического мониторинга «Акваториум»

Отечественную разработку установили на озере Средний Кабан

На озере Средний Кабан начал работу в пилотном режиме инновационный комплекс «Акваториум» — российская разработка компании NAECO для мониторинга водных ресурсов. Система в автоматическом режиме отслеживает важнейшие показатели состояния воды. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии Татарстана.



Система представляет собой автономный буй с солнечными панелями. Она непрерывно измеряет пять ключевых параметров: кислотность воды, температуру, окислительно-восстановительный потенциал, электропроводность и мутность. Все данные передаются в центр мониторинга.

В сообщении также сказано, что комплекс не требует частого обслуживания и может использоваться для контроля любых водных объектов — от небольших рек до крупных водохранилищ.

Установка комплекса — часть национального проекта «Экологическое благополучие». Оборудование разместили рядом со спортивным центром Поволжского университета физкультуры.



Ранее в Елабуге завершили благоустройство городского пляжа.

Наталья Жирнова