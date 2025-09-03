«Окак»: проект «Слово года» представил топ-40 в конкурсе 2025 года

Среди них — «ИИ», «брейнрот», «окак» и «мир»

Фото: Артем Дергунов

В России стартовал федеральный проект «Слово года» по определению главного слова — 2025. Инициатива направлена на поддержку и развитие русского языка. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

Проект реализуется при поддержке трех организаций: импринта «Лингва», издательства «Мир и Образование» и филологического проекта «Скворцовские чтения».

Конкурс проводится по четырем основным направлениям:

Гуманитарная сфера — слова, отражающие культурные и социальные тенденции

— слова, отражающие культурные и социальные тенденции Техносфера — термины, связанные с развитием технологий

— термины, связанные с развитием технологий Сленг — молодежный и интернет-сленг

— молодежный и интернет-сленг «Всенародное слово» — слова, предложенные пользователями интернета

предоставлено пресс-службой проекта "Слово года"

В рамках проекта также проводится народное голосование, где пользователи могут выбрать самое значимое слово года. Финальные результаты будут объявлены на Международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction в декабре 2025 года.

Ранее научно-информационный орфографический академический ресурс «Академос»

РАН пополнился 657 новыми «зумерскими» терминами.



Наталья Жирнова