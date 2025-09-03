«Окак»: проект «Слово года» представил топ-40 в конкурсе 2025 года
Среди них — «ИИ», «брейнрот», «окак» и «мир»
В России стартовал федеральный проект «Слово года» по определению главного слова — 2025. Инициатива направлена на поддержку и развитие русского языка. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.
Проект реализуется при поддержке трех организаций: импринта «Лингва», издательства «Мир и Образование» и филологического проекта «Скворцовские чтения».
Конкурс проводится по четырем основным направлениям:
- Гуманитарная сфера — слова, отражающие культурные и социальные тенденции
- Техносфера — термины, связанные с развитием технологий
- Сленг — молодежный и интернет-сленг
- «Всенародное слово» — слова, предложенные пользователями интернета
В рамках проекта также проводится народное голосование, где пользователи могут выбрать самое значимое слово года. Финальные результаты будут объявлены на Международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction в декабре 2025 года.
Ранее научно-информационный орфографический академический ресурс «Академос»
РАН пополнился 657 новыми «зумерскими» терминами.
