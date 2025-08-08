Даркнет, стрим, раф: в словарь РАН добавили «зумерские» слова

Академический ресурс заговорил о «Тиктоке», брускеттах и СВО

Фото: Динар Фатыхов

Брускетта и раф на фундучном

Научно-информационный орфографический академический ресурс «Академос» Института русского языка имени Виноградова Российской академии наук (РАН) пополнился 657 новыми терминами. В том числе — современными молодежными словами: например, «тиктокер» и «тиктокерша», «стрим», «личка». Ряд новых слов связан с популярными сегодня блюдами. Так, в словаре оказались существительные «смузи», «раф», «брускетта», а также прилагательное «фундучный».

Отражение нашел технологический прогресс: в «Академос» добавили слова «пауэрбанк», «радионяня», «фотобанк», «фотобудка», «смарт-часы», «прокси-лист» и «прокси-операция», «офлайн-карта» и «офлайн-мессенджер». Не проигнорировали и термины, связанные с интернет-безопасностью: «даркнет», «киберзащита». Кроме того, на портале появилось слово «СВО» и другие связанные с ним понятия: «беспилотник», «оперштаб», «позывной».

Интересно, что внимание академики РАН уделили и географическим понятиям. В частности, на базе «Академоса» закрепили правильное написание Верхнего, Среднего и Нижнего Поволжья.

В России — вайб, в Британии — brat

Слово 2024 года в России — «вайб» — тоже пришло из «зумерского» лексикона. По результатам голосования экспертов портала «Грамота.ру» оно набрало 256 голосов и занято первое место. На втором расположился «скуф» (229 голосов), третьем — «прилет» (124 голоса).

По мнению организаторов, «вайб», обозначающий эмоциональное состояние или настроение, уже прочно вошел в русский язык, образуя новые слова и формы. «Скуф» описывает неопрятного мужчину с консервативными взглядами и бесперспективной работой, а «прилет» приобрело новое значение в контексте военных действий, обозначая одиночный ракетный удар. Руководитель портала Константин Деревянко охарактеризовал тройку лидеров как «зеркало суровой реальности, антигерой нашего времени и надежда».

В этом году в рамках проекта «Слово года — 2025» определят главное слово по четырем направлениям: «Гуманитарная сфера», «Техносфера», «Сленг» и «Всенародное слово».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Британский словарь английского языка Collins Dictionary объявил словом прошлого года прилагательное «brat» (от англ. — дерзкий) Отмечалось, что это слово выражает «уверенность, независимость и гедонистический подход». «В этом году «brat» стало одним из самых обсуждаемых слов, в основном благодаря выходу альбома британской певицы Charli XCX», — уточнили эксперты.

По версии Кембриджского словаря, словом 2024 года стал глагол to manifest — «манифестировать». На него приходилось более 130 тыс. поисковых запросов. Ключевым событием, популяризировавшим этот термин, стали Олимпийские и Паралимпийские игры в Париже. Такие чемпионы, как Симона Байлз, Эзра Фрех и Мэллори Веггеман, приписывали свои победы «манифестации» — методике, которая, несмотря на отсутствие научных доказательств, получила широкую поддержку среди ее поклонников.



На защиту русского языка встанет Национальный словарный фонд

Напомним, в конце прошлого года правительство России утвердило постановление о создании Национального словарного фонда. Новый цифровой ресурс будет обновляться не реже одного раза в пять лет. Все данные фонда будут общедоступными и бесплатными для пользователей. Оператором назначили Минобрнауки страны.



Позже стало известно, что фонд, состоящий из 33 словарей, появится в России к 2027 году. Он будет содержать информацию о написании слов, их произношении и ударении, а также о значении и грамматических характеристиках. Кроме того, в нем будут приведены данные о синонимах, антонимах, омонимах, паронимах и фразеологических сочетаниях.

В июне президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на защиту и популяризацию русского языка в публичном пространстве. Согласно документу, вся информация для потребителей должна предоставляться на русском языке. Использование иностранных слов, таких как «sale» и «shop», теперь будет ограничено. Перевод на другие языки допускается, но при условии идентичности содержания и равнозначности оформления с русскоязычным вариантом. Новые нормы Градостроительного кодекса запрещают присваивать жилым комплексам и микрорайонам названия, звучащие на иностранный манер.

Галия Гарифуллина