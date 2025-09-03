В Нижнекамске построят современный автовокзал

Его возведут рядом со старым зданием 70-х годов

В Нижнекамске планируется возведение нового автовокзала, который заменит устаревшее здание 70-х годов. Существующее сооружение находится в неудовлетворительном состоянии, а значительная часть его площадей не используется. Об этом сообщил глава Нижнекамского муниципального района Радмир Беляев в своем телеграм-канале.

Новый автовокзал будет построен по современным стандартам, при этом действующий вокзал продолжит работу в прежнем режиме до полного ввода нового объекта в эксплуатацию.



В рамках проекта также предусмотрено благоустройство прилегающей территории и обновление пешеходных зон. В стенах старого автовокзала разместится молодёжный центр «Станция», который станет современным креативным пространством.

Параллельно с строительством автовокзала будет обновляться и автопарк Нижнекамского района. Как сообщил Беляев, планируется приобрести 10 газовых автобусов ЛОТОС-105 для городских маршрутов и 5 автобусов НЕФАЗ для межпоселенческих перевозок.

Ранее в Нижнекамске началась масштабная реновация санатория-профилактория «Корабельная роща».



Наталья Жирнова