В России зафиксировано снижение энергопотребления с начала 2025 года

А на Дальнем Востоке прогнозируется увеличение — до 4,5%

Фото: Максим Платонов

С начала года энергопотребление в России снизилось на 0,9%. Как отметил глава компании «Системный оператор» Федор Опадчий на Восточном экономическом форуме, такая динамика связана с благоприятными погодными условиями — теплой зимой и нежарким летом.

При этом на Дальнем Востоке наблюдается противоположная тенденция: энергопотребление выросло на 4,3%. Эксперт объяснил это опережающим развитием региона.

По прогнозам специалистов, по итогам 2025 года общее энергопотребление в стране может остаться на уровне 2024 года. В то же время на Дальнем Востоке ожидается дальнейший рост показателя — до 4,5% к концу года.

Напомним, что 3 сентября во Владивостоке стартанул Восточный экономический форум, в котором примет участие делегация Татарстана. Ее возглавит заместитель премьер-министра и министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов.



Наталья Жирнова