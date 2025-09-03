Центробанк отозвал лицензию у «Таврического банка» из-за утраты капитала
Центробанк России (ЦБ) отозвал лицензию у «Таврического банка» из-за полной утраты его собственного капитала. Об этом сообщается на сайте регулятора.
По данным ЦБ, решение о прекращении участия государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в мерах по предотвращению банкротства банка было принято из-за отсутствия перспектив для его санации.
— У Банка России возникла обязанность по отзыву лицензии на осуществление банковских операций, — отмечается в сообщении.
В связи с этим в «Таврическом банке» назначена временная администрация, функции которой возложены на АСВ. Банк является участником системы страхования вкладов, поэтому клиенты смогут вернуть свои средства в размере 100% остатка, но не более 1,4 млн рублей на человека, включая проценты.
- 2 сентября «Таврический банк» временно ограничил обслуживание клиентов в офисах и онлайн-сервисах, обещая восстановить доступ к онлайн-услугам к 10 утра 3 сентября.
Банк был основан в 1993 году в Санкт-Петербурге и начал испытывать проблемы с ликвидностью с декабря 2014 года, когда вкладчики массово начали забирать свои деньги. В 2017 году три руководителя банка были осуждены за мошенничество на сумму $6 миллионов.
- Ранее завершение финансового оздоровления банка ожидалось к 1 июля 2035 года.
Накануне ЦБ России отозвал лицензию у расчетной небанковской кредитной организации «ИНЭКО» из-за многочисленных нарушений. По информации регулятора, банк не раз нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты.
