Центробанк России отозвал лицензию у банка «ИНЭКО» из-за нарушений

. Фото: Анастасия Фартыгина

Центральный банк России отозвал лицензию у расчетной небанковской кредитной организации «ИНЭКО» из-за многочисленных нарушений. По информации регулятора, банк не раз нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты.

В последние полтора года в «ИНЭКО» происходили изменения в составе участников, при этом были совершены покупки долей, которым не требовалось согласование с надзорными органами. Это свидетельствует о непрозрачной структуре собственности и попытках скрыть конечных бенефициаров.

Арсений Губаев / realnoevremya.ru

Центральный банк также подчеркивает, что увеличение объема подозрительных операций клиентов свидетельствует о возможных попытках вывода средств за границу и их использования в теневом обороте.

В прошлом месяце Центробанк отозвал лицензию у зарегистрированного в Башкирии «ПромТрансБанка» (ПТБ) с 15 апреля 2025 года. Кредитная организация занимала 177-е место в банковской системе России по величине активов, сообщается на сайте регулятора.

Анастасия Фартыгина