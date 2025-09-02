Нилов предложил повысить лимит стоимости подарков учителям и врачам

Фото: Артем Дергунов

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов выступил с предложением пересмотреть действующий лимит в три тысячи рублей на стоимость подарков или цветов, которые можно дарить учителям и врачам.

Инициатива возникла после того, как первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая напомнила о действующем ограничении и рекомендовала сохранять чеки, чтобы избежать недоразумений.

— Для государственных и муниципальных служащих ныне действующие нормы можно сохранить, а вот для учителей и врачей, которых люди хотят искренне поблагодарить или поздравить, скажем, с профессиональным праздником, явно пришло время иначе взглянуть на предельную сумму, — написал Нилов в своем телеграм-канале.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Депутат отметил, что установленный в 2008 году лимит в три тысячи рублей давно не соответствует реальной стоимости товаров и услуг из-за инфляции.

— При этом на практике такие нормы давно не соблюдаются, учитывая нынешнюю стоимость цветов — торгаши традиционно взвинчивают цены на букеты и к 1 сентября, и к выпускному, — добавил Нилов.

Он также назвал унизительной саму идею о необходимости предъявлять фискальный чек вместе с букетом или подарком.



Рената Валеева