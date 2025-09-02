Один регион ПФО вошел в число лидеров по повторным штрафам за тонировку

Лидер по общему количеству штрафов в 2025 году — Москва, а за ней следует Дагестан

Фото: Реальное время

Чувашия вошла в тройку регионов России с наибольшим количеством повторных нарушений, связанных с тонировкой автомобилей, не соответствующей установленным нормам. Об этом сообщает журнал «Авто.ру» со ссылкой на bip.ru.

В республике каждый второй водитель, получивший штраф за тонировку в 2025 году, нарушил правила повторно. Аналогичные показатели зафиксированы в Костромской и Смоленской областях.

Общенациональная статистика показывает, что пик штрафов за тонировку пришелся на апрель, когда было зафиксировано 78 тысяч нарушений. В августе этот показатель снизился до 41 тысячи. Лидер по общему количеству штрафов за тонировку в 2025 году — Москва (54 тысячи штрафов), за ней следуют Дагестан (43 тысячи штрафов) и Московская область (27 тысяч штрафов).

Аналитики отмечают, что весной количество штрафов за тонировку в среднем на 11,5% превышает среднегодовое значение. Это объясняется тем, что осенью и зимой проверять тонировку автомобилей на дороге сложнее.

В августе депутаты Госдумы внесли законопроект, который предлагает отменить штрафы за тонировку и тюнинг автомобилей.



Рената Валеева