В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку и тюнинг автомобилей

В настоящее время за это нарушение предусмотрен штраф в 500 рублей

Фото: Реальное время

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» внесли законопроект, который предлагает отменить штрафы за тонировку и тюнинг автомобилей. Инициатива, продвигаемая вице-спикером Владиславом Даванковым, уже представлена в парламенте, пишет ТАСС.

Законопроект предполагает отмену административной ответственности за тонировку стекол, если их светопропускание не соответствует установленным нормам. В настоящее время за это нарушение предусмотрен штраф в 500 рублей.

В пояснительной записке к документу говорится, что тонировка защищает пассажиров от вредного солнечного излучения и помогает поддерживать более низкую температуру в салоне. Также отмечается, что тонированные стекла могут снизить риск краж и угонов, а также уменьшить ослепление водителей от яркого света фар.

В отзыве Кабмина указано, что отмена штрафов не приведет к заявленным целям, так как нарушения все равно могут быть квалифицированы по другим статьям Кодекса об административных правонарушениях.

Анастасия Фартыгина