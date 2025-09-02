АТОР: отмена виз в Россию для граждан Китая привела бы к всплеску турпотока из КНР

Фото: Максим Платонов

Отмена виз для граждан Китая могла бы стать мощным стимулом для развития туристической отрасли в России. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор компании «Интурист» Александр Мусихин. По его мнению, отмена визового режима может привести к увеличению турпотока из Поднебесной в 1,5—2 раза.



По итогам 2024 года граждане КНР совершили 848 тысяч визитов в РФ с туристическими целями, что составляет половину от общего числа иностранных туристов. За первые шесть месяцев 2025 года в Россию приехали 317,8 тысячи туристов из Китая, передает ТАСС.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Сейчас между Россией и Китаем действует соглашение о безвизовом режиме для организованных туристических групп. В январе — июне 2025 года по групповым безвизовым спискам в Россию въехали 165,8 тысячи граждан КНР. Остальные туристы оформляли обычные или электронные визы.

— Гибкие условия электронной визы, действующей с августа 2023 года, позволяют туристам совершать многократные короткие поездки выходного дня в Москву, Санкт-Петербург, Казань и другие города. Однако однократность электронной визы является сдерживающим фактором, — пояснили в АТОР.



Напомним, сегодня Китай ввел безвизовый режим для граждан России с обычными загранпаспортами на срок до 30 дней начиная с 15 сентября.

Рената Валеева