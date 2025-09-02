КХЛ изменила правила для легионеров: российское гражданство исключит такой статус

Это изменение повлияет на комплектование команд, поскольку освободит легионерские позиции для других иностранных игроков

Фото: Динар Фатыхов

С сезона-2025/26 КХЛ изменит статус легионеров в лиге. Теперь хоккеисты, получившие российское гражданство, не будут считаться легионерами, даже если они не имеют права выступать за сборную России. Такое решение было принято на совещании руководителей команд КХЛ, состоявшемся во вторник.

— С сезона-2025/26 легионерами в КХЛ перестают считаться хоккеисты, имеющие гражданство Российской Федерации, вне зависимости от наличия права выступать за сборные команды России по хоккею, — пишет пресс-служба.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Это изменение повлияет на комплектование команд, поскольку освободит легионерские позиции для других иностранных игроков. Теперь клубы смогут более свободно привлекать хоккеистов, получивших российское гражданство, но по каким-либо причинам не имеющих возможности выступать за национальную сборную.

Сезон-2025/26 чемпионата КХЛ стартует 5 сентября. В матче за Кубок Открытия встретятся финалисты Кубка Гагарина прошедшего сезона — ярославский «Локомотив» и челябинский «Трактор».

Рената Валеева