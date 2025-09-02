«Сила Сибири — 2» выведет отношения России и Китая на новый уровень

Политолог Антон Орлов считает, что подписанный меморандум — это политический и экономический прорыв для давних партнеров

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов назвал подписанный меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2» значительным политическим и экономическим событием. В своем интервью для RT он отметил, что проект важен увеличением поставки газа в Китай и повышением его энергетической безопасности.



Орлов отметил, что саммит ШОС и парад победы в Пекине подчеркивают важную роль политических процессов. Принятая Тяньцзиньская декларация против санкций и расширение саммита показывают, что организация становится инструментом противостояния влиянию Запада.



— Принятие Тяньцзиньской декларации, осуждающей односторонние санкции, и расширение ШОС демонстрируют трансформацию организации в институт, бросающий вызов западной гегемонии. Заявление Си Цзиньпина об основном вкладе СССР и КНР в победу во Второй мировой войне укрепляет историческую общность двух стран, — отметил он.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что Россия и Китай подписали меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2».



Наталья Жирнова