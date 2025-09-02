Литва предложила включить «Росатом» и «теневой флот» в 19-й пакет санкций против России

Об этом президент Литвы Гитанас Науседа сказал после встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом

Фото: Максим Платонов

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна выступила с инициативой включения российской госкорпорации «Росатом», доходов России от продажи нефти и газа, а также ее так называемого теневого флота в 19-й пакет антироссийских санкций Евросоюза. Об этом сообщила пресс-служба литовского президента после встречи Науседы с президентом Финляндии Александром Стуббом.



Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ранее неоднократно заявлял, что Будапешт не поддержит санкции против российских энергетических предприятий, от которых зависит энергоснабжение Венгрии, особенно против российской атомной отрасли.



Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Он также заявлял, что основная цель Запада — ухудшение жизни миллионов людей.



Ранее источник в одной из дипломатических миссий в Брюсселе сообщил, что итоги саммита России и США на Аляске повлияют на обсуждение 19-го пакета санкций стран Евросоюза (ЕС).

Рената Валеева