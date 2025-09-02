Новости общества

Литва предложила включить «Росатом» и «теневой флот» в 19-й пакет санкций против России

16:23, 02.09.2025

Об этом президент Литвы Гитанас Науседа сказал после встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом

Фото: Максим Платонов

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна выступила с инициативой включения российской госкорпорации «Росатом», доходов России от продажи нефти и газа, а также ее так называемого теневого флота в 19-й пакет антироссийских санкций Евросоюза. Об этом сообщила пресс-служба литовского президента после встречи Науседы с президентом Финляндии Александром Стуббом.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ранее неоднократно заявлял, что Будапешт не поддержит санкции против российских энергетических предприятий, от которых зависит энергоснабжение Венгрии, особенно против российской атомной отрасли.

взято с сайта lrp.lt/ru

Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Он также заявлял, что основная цель Запада — ухудшение жизни миллионов людей.

Ранее источник в одной из дипломатических миссий в Брюсселе сообщил, что итоги саммита России и США на Аляске повлияют на обсуждение 19-го пакета санкций стран Евросоюза (ЕС).

Рената Валеева

Общество

