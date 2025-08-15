СМИ: итоги встречи Путина и Трампа повлияют на обсуждение 19-го пакета санкций ЕС

Для утверждения каждого нового пакета санкций необходим компромисс всех стран Евросоюза

Фото: Реальное время

Итоги саммита России и США на Аляске повлияют на обсуждение 19-го пакета санкций стран Евросоюза (ЕС), сообщил ТАСС источник в одной из дипломатических миссий в Брюсселе.

— Для утверждения каждого нового пакета санкций необходим компромисс всех стран ЕС, и итоги саммита США и России, безусловно, повлияют на настроение стран-членов, — заявил собеседник издания.

Напомним, Евросоюз планирует ввести в действие 19-й пакет санкций в отношении России в сентябре. 18-й пакет был принят в июле.

Галия Гарифуллина