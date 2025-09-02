Pinterest оштрафовали на 4 млн рублей за неуплату предыдущих штрафов

Аналогичные штрафы были назначены другим иностранным компаниям

Фото: Михаил Захаров

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал сервис обмена фотографиями Pinterest на общую сумму 4 млн рублей за неуплату ранее назначенных штрафов. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Pinterest Inc. (Pinterest Inc) признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ (Уклонение от исполнения административного наказания). По каждому из двух протоколов суд назначил штраф в размере 2 млн рублей.

Данные штрафы связаны с неисполнением Pinterest предписаний Роскомнадзора, касающихся удаления запрещенной в России информации.

Помимо Pinterest, аналогичные штрафы были назначены другим иностранным компаниям:

Сегодня же, тем же мировым судьей, на 200 тысяч рублей был оштрафован шведский онлайн-магазин видеоигр GamersGate AB (ранее Gamer's Gate) и итальянский разработчик мобильных приложений Bending Spoons Operations S.p.A.

Рената Валеева