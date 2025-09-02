Землетрясение в Афганистане унесло жизни 1,4 тысячи человек

Число жертв может значительно возрасти, так как Муджахид предоставил данные только по одной провинции

Во время землетрясения, произошедшего накануне вечером на северо-востоке Афганистана, погибли около 1 400 человек, более 3 100 получили ранения. Об этом сообщил представитель правительства Забихулла Муджахид.

— В районах провинции Кунар в настоящий момент последствия землетрясения следующие: 1 411 погибших, 3 124 раненых, 5 412 разрушенных домов, — написал Муджахид в соцсети X.

Агентство Associated Press отмечает, что число жертв может значительно возрасти, так как Муджахид предоставил данные только по одной провинции. Спасательные работы затруднены из-за сложного рельефа местности и отдаленности пострадавших районов.

Землетрясение магнитудой от 6,0 до 6,2 (по разным оценкам) произошло вечером 31 августа, эпицентр находился вблизи города Джелалабад. Подземные толчки ощущались на обширной территории, включая Кабул и Исламабад.



Ситуацию осложняют оползни, заблокировавшие дороги в отдаленные районы Кунара, и разрушение нескольких деревень в районе Нургуль, где под завалами могут находиться сотни людей.

Рената Валеева