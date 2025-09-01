Россия прорабатывает вопрос об оказании гумпомощи Афганистану после землетрясения

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел России

Фото: Татьяна Демина

Российские профильные ведомства приступили к проработке вопроса об оказании срочной гуманитарной помощи Афганистану в связи с разрушительным землетрясением, произошедшим в восточных провинциях страны. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел России.

— В ночь на 1 сентября в провинциях Кунар, Нангархар и Лагман на востоке Афганистана произошло разрушительное землетрясение, унесшее жизни сотен человек. Свыше тысячи афганцев остались без крова. В Москве выражают искреннее сочувствие дружественному афганскому народу, семьям погибших и пострадавших. По линии российских профильных ведомств прорабатывается вопрос о направлении в Афганистан срочной гуманитарной помощи, — отметили в МИД РФ.

Землетрясение магнитудой от 6,0 до 6,2 (по разным оценкам) произошло накануне вечером, эпицентр находился вблизи города Джелалабад. Подземные толчки ощущались на обширной территории, вплоть до Кабула и Исламабада.

По последним данным, в провинции Кунар погибли около 800 человек, еще 2 500 получили ранения. Землетрясение также затронуло провинции Нангархар, Лагман, Нуристан и Панджшир, где погибли около 20 человек и сотни получили ранения. Ситуация осложняется оползнями, заблокировавшими дороги в отдаленные районы Кунара, и разрушением нескольких деревень в районе Нургуль, где под завалами могут находиться сотни людей.

Рената Валеева