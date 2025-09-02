Россия и Украина проведут обмен гражданами

Пять россиян, находящихся на Украине, вернутся в Россию в четверг

Пять россиян, находящихся на Украине, вернутся в Россию в четверг, а еще пять граждан Украины отправятся к своим семьям на Украину. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем телеграм-канале.

— 3 сентября в Доме прав человека встречу российских и украинских граждан, ожидающих воссоединения со своими родными: пять семей забирают близких с Украины, другие пять отправляются на Украину… А затем вместе отправимся на белорусско-украинскую границу для долгожданной встречи, которая состоится 4 сентября в Гомельской области Республики Беларусь с участием представителей Международного Комитета Красного Креста и белорусской стороны, — написала Москалькова.

Обмен состоится при содействии Международного Комитета Красного Креста (МККК) и белорусской стороны.

Ранее, 18 августа, сообщалось о готовности российской стороны передать Украине 31 человека для взаимной репатриации.

Рената Валеева