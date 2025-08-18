Россия готова передать Украине 31 человека для взаимной репатриации

Об этом сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова

Фото: Ринат Назметдинов

Российская сторона готова передать Украине 31 человека для взаимной репатриации. Об этом сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, отметив, что соответствующий список был направлен украинской стороне.

— Украинская сторона представила нам для взаимной репатриации список тех граждан, которых они просили бы нас передать Украине без каких-либо условий. На сегодняшний день список из 31 человека направлен украинской стороне, — цитирует Москалькову RT.

Предложение о передаче стало ответом на запрос украинской стороны о репатриации своих граждан. Москалькова также отметила, что, по имеющимся данным, на Украине удерживается 31 житель Курской области.

Ранее помощник президента России, глава российской переговорной группы в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что Украина в ходе обмена военнопленными приняла лишь двух солдат из ранее опубликованного списка из 1 000 военнослужащих ВСУ, от которых Киев ранее отказывался.

Рената Валеева