Россия готова передать Украине 31 человека для взаимной репатриации

Российская сторона готова передать Украине 31 человека для взаимной репатриации. Об этом сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, отметив, что соответствующий список был направлен украинской стороне.
— Украинская сторона представила нам для взаимной репатриации список тех граждан, которых они просили бы нас передать Украине без каких-либо условий. На сегодняшний день список из 31 человека направлен украинской стороне, — цитирует Москалькову RT.
Предложение о передаче стало ответом на запрос украинской стороны о репатриации своих граждан. Москалькова также отметила, что, по имеющимся данным, на Украине удерживается 31 житель Курской области.
Ранее помощник президента России, глава российской переговорной группы в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что Украина в ходе обмена военнопленными приняла лишь двух солдат из ранее опубликованного списка из 1 000 военнослужащих ВСУ, от которых Киев ранее отказывался.
