Эрдоган заявил о неготовности Путина и Зеленского к личной встрече

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после его недавних контактов с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским можно заявить, что оба лидера пока не готовы к личной встрече для обсуждения путей урегулирования конфликта. Об этом сообщает Milliyet.

Эрдоган, вернувшийся с саммита ШОС в Китае, отметил, что обсудил с Путиным возможность достижения «справедливого мира» посредством переговоров и подчеркнул готовность Анкары способствовать урегулированию.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Я нахожу позитивными подходы как господина Зеленского, так и господина Путина. Однако они пока к этому не готовы, — сказал Эрдоган, комментируя предложение о возобновлении «стамбульского процесса» в Турции.

Накануне Эрдоган подтвердил, что с нетерпением ждет визита российского лидера Владимира Путина в Турцию. Это заявление было сделано во время их встречи в Китае на саммите ШОС.

Анастасия Фартыгина