Эрдоган подтвердил Путину приглашение посетить Турцию

Эрдоган подчеркнул, что отношения между Турцией и Россией остаются крепкими и не зависят от внешних обстоятельств

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что с нетерпением ждет визита российского лидера Владимира Путина в Турцию. Это заявление было сделано во время их встречи в Китае на саммите ШОС.

— Мое приглашение остается в силе. Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать Вас в нашей стране как можно скорее, — отметил он.

Напомним, лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) приняли Тяньцзиньскую декларацию по итогам саммита. В саммите приняли участие руководители более чем 20 государств, включая президентов России и Турции, а также представители 10 международных организаций.



Анастасия Фартыгина