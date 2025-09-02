Татарстан выделит субсидии бизнесу на развитие туризма: до 10 млн рублей на проект
Программа софинансирует затраты юрлиц и ИП на создание туристической инфраструктуры и проведение масштабных мероприятий
Госкомитет Татарстана по туризму объявил о начале приема заявок от бизнеса на получение субсидий для развития туристической отрасли в 2025 году, сообщает пресс-служба ведомства.
- Программа софинансирует затраты юрлиц и ИП на создание туристической инфраструктуры и проведение масштабных мероприятий.
Конкурс проводится по трем направлениям:
- приобретение туристического оборудования: до 3 млн рублей (софинансирование — 50%).
- развитие автомобильного туризма: до 3 млн рублей (для кемпингов — 5 млн; софинансирование — 50%);
- поддержка событийных мероприятий: до 10 млн рублей (софинансирование — 30%, бесплатный вход, не менее 10 тыс. зрителей).
Заявки принимаются до 23—27 сентября 2025 года. Все проекты и мероприятия должны быть реализованы до 20 декабря 2025 года.
Напомним, что Госкомитет по туризму Татарстана раздаст почти 1,6 млрд рублей на развитие глэмпингов.
