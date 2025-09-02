Татарстан выделит субсидии бизнесу на развитие туризма: до 10 млн рублей на проект

Программа софинансирует затраты юрлиц и ИП на создание туристической инфраструктуры и проведение масштабных мероприятий

Фото: Дарья Пинегина

Госкомитет Татарстана по туризму объявил о начале приема заявок от бизнеса на получение субсидий для развития туристической отрасли в 2025 году, сообщает пресс-служба ведомства.

Программа софинансирует затраты юрлиц и ИП на создание туристической инфраструктуры и проведение масштабных мероприятий.

Галия Шакирова / realnoevremya.ru

Конкурс проводится по трем направлениям:

приобретение туристического оборудования: до 3 млн рублей (софинансирование — 50%).

развитие автомобильного туризма: до 3 млн рублей (для кемпингов — 5 млн; софинансирование — 50%);

поддержка событийных мероприятий: до 10 млн рублей (софинансирование — 30%, бесплатный вход, не менее 10 тыс. зрителей).

Заявки принимаются до 23—27 сентября 2025 года. Все проекты и мероприятия должны быть реализованы до 20 декабря 2025 года.

Напомним, что Госкомитет по туризму Татарстана раздаст почти 1,6 млрд рублей на развитие глэмпингов.

Анастасия Фартыгина