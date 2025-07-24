Госкомитет по туризму Татарстана раздаст почти 1,6 млрд рублей на развитие глэмпингов

Власти хотели бы видеть больше семейного формата, но глэмпингльеры не «разбежались» его создавать

Фото: Артем Дергунов

Госкомитет поможет тем, кто хочет заработать на желающих отдохнуть

По словам председателя Госкомитета по туризму Сергея Иванова, на сегодняшний день в Татарстане работают 63 загородных средства размещения. Из них 30 появились благодаря финансовой поддержке по национальному проекту, а 20 — получили единую субсидию на развитие инфраструктуры.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— У нас запланирована на 2025—2027 годы серьезная поддержка из федерального бюджета. В эти три года поддержку получат 29 проектов. Общая сумма финансирования — 738 миллионов рублей. В 2025 году — 231 миллион, в 2026-м — 219 миллионов, и в 2027 году — 288 миллионов, — уточнил Иванов.

При этом, со слов главного по туризму, в республике сохранится и другая мера поддержки — единая субсидия. Объем на три года составит 842 миллиона рублей. В 2025 году — 276 млн, в 2026-м — 281 млн, 285 млн — в 2027-м. Получить эти деньги можно будет на развитие инфраструктуры внутри существующих объектов, адаптацию под требования безбарьерной среды, проведение фестивалей. Полный список Госкомитет планирует опубликовать в ближайшее время.

Больше глэмпингов, семейных и разных

Одним из таких получателей поддержки стал глэмпинг «Лес и река», расположенный впритык к детскому лагерю «Байтик». Здесь есть завтраки, обеды, ужины, культурная программа. День начинается с зарядки, а заканчивается «вечерним костром». Заместитель генерального директора лагеря называет его «лагерем для взрослых».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Заместитель директора Фонда по развитию туризма и рекреации Института развития городов Татарстана Оксана Саргина, отвечая на вопрос журналиста «Реального времени» о том, планируется ли репрезентировать опыт для других глэмпингов, заявила следующее:

— Когда мы общаемся с предпринимателями, мы всегда объясняем, показываем, какие классные есть примеры, но не всегда это срабатывает. То есть есть какие-то другие, видимо, аспекты, но постепенно появляются некоторые объекты, которые пытаются это внедрить, хотя бы на выходные, или как-то сделать наоборот, в дни, когда они не загружены: понедельник, вторник, среда. Есть такие примеры, но это так фрагментарно.

510 новых мест отдыха появятся в Татарстане к 2027 году

Напомним, в начале июля стало известно, что 29 татарстанских туристических проектов общей стоимостью свыше 1 млрд рублей стали победителями конкурса Минэкономразвития РФ на строительство модульных некапитальных сооружений (глэмпингов) на 2025—2027 годы. Об этом сообщил Госкомитет РТ по туризму, ответственный за подготовку заявочной документации республики. По итогам федерального конкурсного отбора Татарстан получил единую субсидию на создание туристической инфраструктуры в 0,5 млрд рублей.

Субсидии предоставляются на безвозмездной основе в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство», который курирует вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Обязательным условием является софинансирование не менее 50% затрат со стороны инициатора проекта. В результате к 2027 году в республике должно появиться дополнительно 510 новых мест отдыха. Всего за распределение фонда в 27 млрд рублей боролись 84 региона.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Максимальную сумму субсидий получили структуры «Татнефти», ПАО «Туполев» и аффилированные с крупными застройщиками и подрядчиками компании. Самым большим по численности новых мест стала вторая очередь иммерсивного парка-отеля «Новая земля» возле Карабашского водохранилища. Он расположен на месте существующих баз отдыха «Нептун», «Чайка» и «Дружба». «Татнефть» заявила строительство новых домиков еще на 76 мест в дополнение к существующим 45 местам. На эти цели компании выделили субсидию в 76 млн рублей. Правда, «Татнефть» сможет получить деньги не в этом году, а только в 2027-м, следует из протокола заседания комиссии по вопросам распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета.

ООО УК «КАПО-Жилбытсервис», дочерняя компания АО «Туполев», смогла защитить проект по обновлению туристической базы «Бережок». Ей предоставят грант в 37,6 млн рублей сроком на три года.

Дмитрий Зайцев