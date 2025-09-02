Реконструкцию трассы М-7 в Татарстане завершили на 80%

Работы проводятся на участках с 1061-го по 1155-й и с 1161-го по 1166-й км

Работы по электроосвещению участков реконструкции трассы М-7 «Волга» в Татарстане близятся к завершению — выполнено уже 80% от запланированного. Реконструкция проводится на участках с 1061-го по 1155-й и с 1161-го по 1166-й км в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

На мостах, путепроводах и транспортных развязках будут установлены около 165 км линий электроосвещения. В рамках проекта планируется смонтировать более 4,4 тыс. опор и установить свыше 4,5 тыс. светодиодных светильников.

Как отмечается в сообщении, «светильники подключат к автоматизированной системе управления с графиком включения-отключения и регулировкой яркости света». Эти светильники потребляют в два раза меньше электричества и обеспечивают в три раза лучшую светопередачу.

Кроме освещения, рабочие завершают установку барьерного ограждения на мостах и путепроводах. В общей сложности необходимо установить более 85 км осевого и 113 км краевого ограждения. Также на проезжей части уже нанесена разметка из термопластика и установлено более 2 тыс. дорожных знаков.

Завершение всех работ по реконструкции участков трассы М-7 протяженностью 96,6 км запланировано до конца этого года.

Анастасия Фартыгина