Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин рассказал о целях на сезон в КХЛ

Казанская команда нацелена на самые высокие позиции

Фото: Артем Дергунов

Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин рассказал о целях команды на предстоящий сезон. По его словам, в казанском клубе намерены бороться за самые высокие позиции.

— Команда строится второй год, за этот период были только точечные усиления. Наша цель — самые высокие места, но сейчас мы акцентируем внимание на маленьких целях: впереди игра с «Металлургом», и мы думаем о том, как в ней одержать победу. Будем достигать малых целей и идти к большой, — сказал Карпухин на открытой тренировке перед стартом сезона.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Карпухин перешел в «Ак Барс» в конце августа после разрыва контракта с питерским СКА. На уровне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) хоккеист также выступал за челябинский «Трактор». В Челябинске защитник успел поработать под руководством нынешнего главного тренера «барсов» Анвара Гатиятулина.

Стартовый матч в регулярном чемпионате КХЛ казанский «Ак Барс» проведет 6 сентября в Магнитогорске против «Металлурга». Впервые дома казанцы сыграют 10 сентября, соперником «барсов» станут хоккеисты «Автомобилиста».

Зульфат Шафигуллин