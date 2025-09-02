В Казани завершили ремонт проспекта Ибрагимова в рамках программы дорожных работ
Протяженность обновленного участка составила 1,72 км
В Московском районе Казани завершили ремонт проспекта Ибрагимова, который был выполнен в рамках программы дорожных работ на 2025 год. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Татарстана.
- Протяженность обновленного участка составила 1,72 км.
В ходе работ были выполнены: фрезерование старого асфальта, установка бортового камня, устройство выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия, нанесение дорожной разметки.
- Генподрядчиком выступила компания ООО «Волгаавтодор».
Напомним, что в Татарстане закончили ремонт дороги Агрыз — Красный Бор на участке км 7,9 — км 11,2 в Агрызском районе. Работы провели в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
