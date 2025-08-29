В Татарстане завершили ремонт дороги «Агрыз — Красный Бор»

Работы выполнили в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

Фото: взято из телеграм-канала Минтранса Татарстана

В Татарстане закончили ремонт дороги «Агрыз — Красный Бор» на участке км 7,9 — км 11,2 в Агрызском районе. Работы провели в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба Минтранса республики.

— Татарстан строит большое количество дорог — они должны быть не только качественными, но и долговечными,— заявил раис Татарстана Рустам Минниханов.

На участке провели фрезерование асфальта, уложили выравнивающий и верхний слои асфальтобетона, укрепили обочины, нанесли дорожную разметку.



взято из телеграм-канала Минтранса Татарстана

Напомним, в Верхнеуслонском районе Татарстана по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» ремонтируют дорогу «Казань — Ульяновск» — Соболевское — Чулпаниха на участке с 6,1 по 8,1 км.

На данный момент выполнены следующие работы:

снят растительный слой с временной объездной дороги;

вырублены кустарники;

сделана насыпь и щебеночное покрытие временной объездной дороги;

срезан существующий слой покрытия самоходными фрезами;

сделаны ровики для уширения проезжей части;

демонтировано старое дорожное основание.

Елизавета Пуншева