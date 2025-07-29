Более 10 млн рублей на открытие бизнеса получили безработные женщины Татарстана

Более 30% из этих женщин выбрали бизнес в бьюти-индустрии

Фото: Максим Платонов

Кадровый центр Татарстана выдал субсидий на сумму свыше 10 млн рублей для поддержки безработных женщин. 84 жительницы региона получили по 145,1 тыс. рублей на открытие собственного дела, пишет пресс-служба Центра занятости населения республики.

По информации Кадрового центра, более 30% из этих женщин выбрали бизнес в бьюти-индустрии. Наибольшей популярностью пользуются профессии парикмахеров, визажистов, мастеров маникюра и наращивания ресниц. Также растет интерес к фотографии — многие начинают с хобби и превращают его в стабильный бизнес благодаря государственной поддержке.

Женщины используют субсидии для реализации своих увлечений: кто-то выращивает овощи, кто-то шьет одежду, а кто-то изготавливает бижутерию, авторские игрушки и кулинарные изделия.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

— На сегодняшний день 100 безработных жителей нашего региона открыли свое дело с помощью Кадрового центра, из них более 80% составляют женщины, — рассказала заместитель руководителя Кадрового центра Гульнара Филиппова. Она уточнила, что центр не только поддерживает предпринимательские инициативы, но и предлагает адресную помощь: например, мамам с детьми до 7 лет предоставляется возможность бесплатного переобучения.

Безработные граждане могут получить субсидию в размере 145,1 тыс. рублей для открытия бизнеса. Специалисты Кадрового центра готовы помочь консультациями по организации бизнеса и разработке идей.

Также женщины могут узнать о доступных мерах поддержки и получить профессиональные консультации на заседаниях женских клубов при региональном Кадровом центре, которых в этом году прошло уже более 70.

Анастасия Фартыгина