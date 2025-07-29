Более 10 млн рублей на открытие бизнеса получили безработные женщины Татарстана
Более 30% из этих женщин выбрали бизнес в бьюти-индустрии
Кадровый центр Татарстана выдал субсидий на сумму свыше 10 млн рублей для поддержки безработных женщин. 84 жительницы региона получили по 145,1 тыс. рублей на открытие собственного дела, пишет пресс-служба Центра занятости населения республики.
По информации Кадрового центра, более 30% из этих женщин выбрали бизнес в бьюти-индустрии. Наибольшей популярностью пользуются профессии парикмахеров, визажистов, мастеров маникюра и наращивания ресниц. Также растет интерес к фотографии — многие начинают с хобби и превращают его в стабильный бизнес благодаря государственной поддержке.
Женщины используют субсидии для реализации своих увлечений: кто-то выращивает овощи, кто-то шьет одежду, а кто-то изготавливает бижутерию, авторские игрушки и кулинарные изделия.
— На сегодняшний день 100 безработных жителей нашего региона открыли свое дело с помощью Кадрового центра, из них более 80% составляют женщины, — рассказала заместитель руководителя Кадрового центра Гульнара Филиппова. Она уточнила, что центр не только поддерживает предпринимательские инициативы, но и предлагает адресную помощь: например, мамам с детьми до 7 лет предоставляется возможность бесплатного переобучения.
Безработные граждане могут получить субсидию в размере 145,1 тыс. рублей для открытия бизнеса. Специалисты Кадрового центра готовы помочь консультациями по организации бизнеса и разработке идей.
Также женщины могут узнать о доступных мерах поддержки и получить профессиональные консультации на заседаниях женских клубов при региональном Кадровом центре, которых в этом году прошло уже более 70.
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