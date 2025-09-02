Должник по алиментам из Зеленодольска погасил долг в 900 тыс. рублей после запрета на выезд

Он сформировал квитанцию и оплатил долг единовременно через банк, добавив исполнительский сбор в размере 81 тыс. рублей

Фото: Реальное время

Судебные приставы Зеленодольского района Татарстана завершили дело против местного жителя, который накопил долг по алиментам на содержание ребенка в размере более 900 тыс. рублей за пять лет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по республике.

Должник не имел официальной работы и избегал общения с приставами. В результате к нему применили меры принудительного исполнения, включая запрет на выезд за границу. Это ограничение стало решающим фактором для погашения долга.

Когда мужчине срочно понадобилось выехать за границу, он зашел на сайт службы судебных приставов в раздел «Злостные неплательщики алиментов». Там он сформировал квитанцию и оплатил долг единовременно через банк, добавив исполнительский сбор в размере 81 тыс. рублей.

После оплаты должник обратился к судебному приставу-исполнителю с подтверждением. Пристав подтвердил зачисление средств и снял все ограничения.



Анастасия Фартыгина