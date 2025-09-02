Чукотка стала самым безопасным регионом России

Регионе зарегистрировано всего 865 преступлений, что является наименьшим показателем среди всех российских субъектов

Чукотский автономный округ стал самым безопасным регионом страны по итогам 2024 года. Согласно данным МВД России, в этом регионе зарегистрировано всего 865 преступлений, что является наименьшим показателем среди всех российских субъектов, пишет РИА «Новости».

На втором месте по безопасности находится Ненецкий автономный округ с 877 правонарушениями. В пятерку самых безопасных регионов также вошли Ингушетия (1938 преступлений), Магаданская область (2499 преступлений) и Чеченская республика (2583 правонарушения).

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В то же время Центральный федеральный округ оказался самым криминогенным, с более чем 418 тыс. зарегистрированных преступлений. В целом по России в 2024 году было зафиксировано свыше 1,9 млн преступлений.

Напомним, что с января по июнь 2025 года в России приняли свыше 920 тыс. сообщений о преступлениях, по которым возбудили уголовные дела, узнало «Реальное время» из данных Генпрокуратуры.



Анастасия Фартыгина