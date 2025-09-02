Новости общества

Чукотка стала самым безопасным регионом России

09:22, 02.09.2025

Регионе зарегистрировано всего 865 преступлений, что является наименьшим показателем среди всех российских субъектов

Чукотский автономный округ стал самым безопасным регионом страны по итогам 2024 года. Согласно данным МВД России, в этом регионе зарегистрировано всего 865 преступлений, что является наименьшим показателем среди всех российских субъектов, пишет РИА «Новости».

На втором месте по безопасности находится Ненецкий автономный округ с 877 правонарушениями. В пятерку самых безопасных регионов также вошли Ингушетия (1938 преступлений), Магаданская область (2499 преступлений) и Чеченская республика (2583 правонарушения).

В то же время Центральный федеральный округ оказался самым криминогенным, с более чем 418 тыс. зарегистрированных преступлений. В целом по России в 2024 году было зафиксировано свыше 1,9 млн преступлений.

Напомним, что с января по июнь 2025 года в России приняли свыше 920 тыс. сообщений о преступлениях, по которым возбудили уголовные дела, узнало «Реальное время» из данных Генпрокуратуры.

Анастасия Фартыгина

