За шесть месяцев в России приняли больше 900 тысяч сообщений о преступлениях

Из них 781,4 тысячи приходится на сообщения, поступившие в МВД, 111 тысяч — в Следственный комитет, 30 тысяч — в ФССП

Фото: Динар Фатыхов

С января по июнь 2025 года в России приняли свыше 920 тысяч сообщений о преступлениях, по которым возбудили уголовные дела, узнало «Реальное время» из данных Генеральной прокуратуры. Рекордсменом является МВД, на это ведомство пришлось свыше 781 тысячи сообщений, по которым возбудили дела.

На втором месте с семикратным отставанием идет Следственный комитет. В первые пять месяцев 2025 года это ведомство получило 110 тысяч сообщений о преступлениях. Замыкает тройку лидеров Федеральная служба судебных приставов. С начала года приставы не только возбудили 38 млн исполнительных производств, но и приняли свыше 30 тысяч сообщений об уголовных преступлениях.

Федеральная служба безопасности расположилась на четвертом месте. Ведомство приняло лишь 4 203 сообщения о преступлениях. Еще меньше — 1 162 — пришлось на Федеральную таможенную службу. 467 сообщений об уголовных преступлениях приняли в МЧС, а во ФСИН показатель отмечен нулем.

По сравнению с первой половиной 2024 года заметно снизилось количество сообщений, принятых в МВД, — тогда их было 828 тысяч. При этом выросла доля Следкома (с 87 тысяч в 2024-м), ФСБ (с 3 579) и МЧС (с 322). Общее же количество возбужденных уголовных дел в начале 2024 года превысило отметку в 951 тысячу, то есть на 23,7 тысячи больше, чем в 2025-м.

Артем Гафаров