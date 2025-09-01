Поиски «Титаника» были прикрытием для секретной миссии ВМС США

Военные не хотели, чтобы СССР узнал, где находится субмарина

Фото: Реальное время

Поиски затонувшего «Титаника» в 1985 году были использованы Военно-морскими силами (ВМС) США в качестве прикрытия для секретной миссии по обследованию двух затонувших атомных подводных лодок — Thresher и Scorpion. Об этом сообщил телеканалу CNN ведущий исследователь поисковой экспедиции, офицер военно-морской разведки Роберт Баллард.

— В то время люди, по крайней мере многие, не знали, что поиски «Титаника» были прикрытием для сверхсекретной военной операции, которую я проводил как офицер военно-морской разведки. Мы не хотели, чтобы СССР узнал, где находится субмарина, — заявил Баллард.

По его словам, ВМС США поддержали разработку системы «Арго» — дистанционно управляемых подводных аппаратов, способных передавать видео на исследовательское судно. Целью военно-морских сил было использовать «Арго» для выяснения причин гибели подлодок Thresher и Scorpion и сбора разведывательной информации. Баллард убедил руководство «выделить время» на поиски «Титаника», что, как оказалось, послужило идеальным прикрытием для секретной военной миссии.

Реальное время / realnoevremya.ru

Атомная подводная лодка USS Thresher (SSN-593) затонула в апреле 1963 года, а USS Scorpion (SSN-589) — в мае 1968 года. Обстоятельства гибели обеих субмарин до сих пор остаются предметом дискуссий.

Открытие затонувшего «Титаника» в 1985 году стало мировой сенсацией. Лайнер, считавшийся непотопляемым, затонул в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года после столкновения с айсбергом в Северной Атлантике, унеся жизни около 1,5 тыс. человек.



Рената Валеева