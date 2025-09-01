Состояние богатейших россиян увеличилось почти на $25 млрд с начала года

Совокупное состояние 20 богатейших предпринимателей России выросло на $24,62 млрд с начала 2024 года. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), опубликованные РИА «Новости».

Лидером списка по-прежнему остается Владимир Потанин, один из основных владельцев компании «Норникель». Его состояние за год увеличилось на $3,17 млрд и достигло $31 млрд.

Второе место занимает основной бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов с состоянием в $26,6 млрд (прирост на $3,35 млрд с начала года). Замыкает тройку лидеров совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, чье состояние оценивается в $25,5 млрд (увеличение на $170 млн).

В первую пятерку также входят совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон и бенефициар НЛМК Владимир Лисин.

Наибольший рост с начала года продемонстрировал основатель мессенджера Telegram Павел Дуров. Его состояние увеличилось на $4,08 млрд и теперь составляет $15,1 млрд. Дуров занимает девятую строчку в общем рейтинге российских миллиардеров.

Всего в рейтинг BBI, включающий 500 богатейших людей мира, входят 20 представителей России. Их общее состояние на 1 сентября 2024 года оценивается в $310,22 млрд.



Рената Валеева