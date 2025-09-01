Новости общества

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Реналдо Сефас вызван в сборную Ямайки

18:40, 01.09.2025

В рамках квалификационного турнира сборная Ямайки сыграет 6 сентября против Бермудских островов

Полузащитник футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Реналдо Сефас получил вызов в национальную сборную Ямайки для участия в отборочных матчах чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает ИА «Время Н».

В рамках квалификационного турнира сборная Ямайки сыграет 6 сентября против Бермудских островов и 10 сентября против Тринидада и Тобаго.

взято из телеграм-канала " ФК Пари Нижний Новгород"

— Желаем Реналдо результативных матчей и побед со сборной! — говорится в сообщении нижегородского клуба.

Рената Валеева

