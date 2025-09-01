Венгрия зафиксировала рекордный импорт российского газа по «Турецкому потоку» в 2025 году

Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто

Фото: Реальное время

Венгрия с начала 2025 года получила по трубопроводу «Турецкий поток» более 5 млрд кубических метров российского газа. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

— Рекордные объемы природного газа уже поступают по «Турецкому потоку» через Сербию — более 5 млрд куб. м с января. Это обеспечивает энергоснабжение страны и помогает Венгрии сохранить достигнутые ею успехи в снижении расходов населения на коммунальные услуги, — приводит слова Сийярто госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач.

По словам министра, увеличение поставок российского газа по «Турецкому потоку» позволяет Венгрии обеспечивать стабильное энергоснабжение страны и поддерживать низкие тарифы на коммунальные услуги для населения.

Венгрия по-прежнему получает основную часть газа в соответствии с долгосрочными контрактами с «Газпромом» по трубопроводу «Турецкий поток» и его ответвлениям через Болгарию и Сербию.

В 2022 году по этому маршруту в страну поступило 4,8 млрд куб. м газа. Согласно венгерским данным, в 2023 году этот показатель увеличился до 5,6 млрд куб. м, а в 2024 году достиг рекордной отметки в 7,6 млрд куб. м.

22 августа поставки нефти в Венгрию по нефтепроводу «Дружба» были остановлены в результате атаки со стороны Украины. Президент США Дональд Трамп выразил свое возмущение по поводу ударов и заявил, что готов оказать поддержку Венгрии и Словакии в связи с этим инцидентом.

Рената Валеева