В Татарстане создадут пункты проката вещей для новорожденных для поддержки семей с детьми

Воспользоваться услугами проката смогут родители, воспитывающие детей до полутора лет

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане утвердили положение о реализации пилотного проекта по созданию пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных. Цель проекта — оказание поддержки семьям с детьми.

Согласно постановлению, пункты проката будут созданы на базе комплексных центров социального обслуживания населения (КЦСОН), перечень которых утвердит Министерство труда, занятости и социальной защиты Татарстана. Проект стартует 1 ноября 2025 года.

Воспользоваться услугами проката смогут родители, воспитывающие детей до полутора лет и получающие ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, при соблюдении ряда условий, включая гражданство РФ, постоянное или временное проживание в соответствующем муниципальном районе или городском округе РТ, а также отсутствие задолженности по налогам и сборам. Право на прокат получат студенты очной формы обучения (оба родителя до 25 лет), молодые многодетные родители (оба родителя до 30 лет) и одинокие матери (отцы).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В рекомендуемый перечень предметов первой необходимости для новорожденных, которые можно будет взять напрокат, вошли:

коляска-трансформер (до 1,5 лет),

детская кроватка (до 1,5 лет),

ходунки (до 1 года),

зимние санки-коляска (до 1,5 лет),

пеленальный столик (до 6 месяцев),

стульчик для кормления (до 1,5 лет).

Финансирование проекта будет осуществляться за счет средств, предусмотренных в бюджете республики на 2025 год и плановый период, выделенных Минтруда. Контроль за реализацией проекта также возложен на это министерство.

Рената Валеева