В Татарстане по программе благоустройства за все время реализации создали 450 новых территорий

Освоено 28,1 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

В Татарстане на протяжении десяти лет реализуется программа благоустройства. За это время в республике создали 450 новых территорий на сумму 28,1 млрд рублей. Об этом в ходе пресс-конференции в кабмине сообщил первый заместитель министра строительства региона Дамир Шайдуллин.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Кроме того, уже пять лет реализуется программа «Наш двор». В ее рамках удалось благоустроить 5,8 тыс. дворов республики, освоено 54 млрд рублей.

В этом году впервые Казань принимает еще один проект, ориентированный на благоустройство — форум малых городов. Татарстан в этом году подал 16 заявок.

Елизавета Пуншева