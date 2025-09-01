За прошедшую неделю в Татарстане зафиксировали 55 пожаров: два человека погибли

На водоемах Татарстана также произошло одно происшествие, в результате которого погиб человек

С 25 по 31 августа в Татарстане произошло 55 пожаров, в результате которых погибли два человека, а пятеро получили травмы. Пожарные из ГУ МЧС России по республике смогли спасти одного человека.

На водоемах Татарстана также произошло одно происшествие, в результате которого погиб один человек. МЧС напоминает о важности соблюдения правил безопасности на воде:

на судне обязательно носите спасательный жилет;

проверьте исправность лодки или катера перед выходом на воду;

не выходите на воду в темное время суток;

не управляйте судном в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, что в Татарстане за сутки пожарные 13 раз выезжали на пожары.



Анастасия Фартыгина