За прошедшую неделю в Татарстане зафиксировали 55 пожаров: два человека погибли

13:17, 01.09.2025

На водоемах Татарстана также произошло одно происшествие, в результате которого погиб человек

Фото: предоставлено ГУ МЧС по Татарстану

С 25 по 31 августа в Татарстане произошло 55 пожаров, в результате которых погибли два человека, а пятеро получили травмы. Пожарные из ГУ МЧС России по республике смогли спасти одного человека.

На водоемах Татарстана также произошло одно происшествие, в результате которого погиб один человек. МЧС напоминает о важности соблюдения правил безопасности на воде:

  • на судне обязательно носите спасательный жилет;
  • проверьте исправность лодки или катера перед выходом на воду;
  • не выходите на воду в темное время суток;
  • не управляйте судном в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, что в Татарстане за сутки пожарные 13 раз выезжали на пожары.

Анастасия Фартыгина

Общество Татарстан

