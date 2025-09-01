Новости общества

В Татарстане за сутки пожарные 13 раз выезжали на пожары

09:52, 01.09.2025

13 раз спасатели реагировали на ложные вызовы

Фото: Реальное время

За минувшие сутки, 31 августа, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана 13 раз выезжали на тушение пожаров, восемь из которых произошли в жилом секторе. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Татарстану.

Помимо тушения пожаров, пожарные 13 раз выезжали по ложным вызовам и 9 раз — для взаимодействия с другими службами. Пять раз пожарные привлекались для ликвидации последствий ДТП.

На водных объектах происшествий не зафиксировали.

Анастасия Фартыгина

