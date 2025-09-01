Экспорт зерна из Татарстана снизился на 5% в 2025 году

В этом году регион экспортировал пшеницу в страны ближнего зарубежья: Азербайджан и Грузию, а также начал поставки в Египет через порты Краснодарского края

Фото: Реальное время

В Татарстане объем экспорта зерновой продукции за первые семь месяцев 2025 года уменьшился на 5% по сравнению с прошлым годом, составив 116,5 тыс. тонн. Основную долю в этом объеме занимает пшеница, которая составляет более половины всех отгрузок, сообщил РБК «Татарстан».

Согласно информации от филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса (ЦОК АПК) в республике, в этом году регион экспортировал пшеницу в страны ближнего зарубежья, такие как Азербайджан и Грузия, а также начал поставки в Египет через порты Краснодарского края.

Реальное время / realnoevremya.ru

Всего Татарстан отправляет зерновую продукцию в 13 стран, включая Китай. В этом направлении было отгружено свыше 20 тыс. тонн овса, гороха, льна, подсолнечного масла и свекловичного жома.

— В текущем году линейка поставляемой продукции расширилась за счет масличных и бобовых культур, — отметили в пресс-службе ЦОК АПК.

Ранее директор филиала ЦОК АПК в Татарстане Татьяна Менликиева в интервью РБК подчеркнула, что расширение географии поставок зависит от способности татарстанского зернового бизнеса налаживать связи и заключать контракты. Она добавила, что 40% экспорта зерна из республики направляется в исламские государства.

Анастасия Фартыгина