Россияне оформили потребкредитов на рекордные 302,6 млрд рублей

15:29, 23.08.2025

Сравнительно с предыдущим месяцем, сумма новых кредитов увеличилась на 20%, а количество выданных ссуд возросло на 11%, достигнув 1,75 млн

Фото: Максим Платонов

В июле 2025 года объем выдачи потребительских кредитов в России составил 302,6 млрд рублей, что является максимальным показателем с октября прошлого года. Это произошло на фоне снижения ключевой ставки, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на «Скоринг бюро».

Сравнительно с предыдущим месяцем, сумма новых кредитов увеличилась на 20%, а количество выданных ссуд возросло на 11%, достигнув 1,75 млн. Для сравнения, в октябре 2024 года банки оформили 2,1 миллиона кредитов на 311 млрд рублей.

Средний размер оформленного кредита также возрос на 7% — до 173,1 тыс. рублей, по сравнению с 161,8 тысячи рублей в июне.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Как уточнил представитель «Скоринг бюро», рост потребительского кредитования связан с накопленным спросом во время действия высоких ставок. После недавнего снижения ключевой ставки банки начали корректировать свои предложения, что активизировало интерес потребителей. В августе средняя полная стоимость потребительских кредитов составила 36,8%, тогда как несколько месяцев назад показатель приближался к 40%.

Центральный банк России в июне впервые за почти три года снизил ключевую ставку до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. В июле ставка была снижена до 18% годовых, что положительно сказалось на рынке кредитования.

Анастасия Фартыгина

