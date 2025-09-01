Лидеры ШОС приняли Тяньцзиньскую декларацию

Тяньцзиньская декларация является центральным документом саммита и отражает консолидированные подходы к актуальным региональным и международным проблемам

Фото: Динар Фатыхов

Лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) приняли Тяньцзиньскую декларацию по итогам саммита, прошедшего в Тяньцзине 31 августа — 1 сентября, пишет ТАСС.

В саммите приняли участие руководители более чем 20 государств, включая президента России Владимира Путина, а также представители 10 международных организаций.

Как пояснил помощник президента России Юрий Ушаков, Тяньцзиньская декларация является центральным документом саммита и отражает «консолидированные подходы к актуальным региональным и международным проблемам, в том числе в сфере экономики, намечены цели работы организации на каждом из направлений ее деятельности».

ШОС, основанная в 2001 году, объединяет Россию, Казахстан, Киргизию, Китай, Таджикистан, Узбекистан, Индию, Пакистан, Иран и Белоруссию.

Напомним, что на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине президент России Владимир Путин высказался за создание собственной платежно-расчетной инфраструктуры для стран-участниц.



Анастасия Фартыгина