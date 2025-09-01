Путин поддержал создание платежной инфраструктуры в ШОС

Экономика стран ШОС уже приблизилась к объему в $30 трлн

На саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине президент России Владимир Путин высказался за создание собственной платежно-расчетной инфраструктуры для стран-участниц. Это предложение стало ответом на призыв председателя Китая Си Цзиньпина, который отметил необходимость быстрого создания Банка развития ШОС. Об этом сообщили RT на русском.

Си Цзиньпин подчеркнул: «Необходимо как можно скорее создать Банк развития Шанхайской организации сотрудничества для усиления поддержки сотрудничества государств-членов в сфере безопасности и экономики».

По его словам, экономика стран ШОС уже приблизилась к объему в $30 трлн.

В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко добавил, что создание Банка развития станет важным шагом к экономическому суверенитету региона.

Накануне Путин обсудил с Си Цзиньпином последние российско-американские контакты.



Анастасия Фартыгина