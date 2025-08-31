Путин обсудил с Си Цзиньпином последние российско-американские контакты

Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином последние российско-американские контакты. Об этом сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков.

взято с сайта kremlin.ru

Ранее Путин и председатель КНР кратко пообщались «на ногах» перед совместным фотографированием глав делегаций, прибывших на саммит ШОС.

— Да, очень подробно наш президент, прежде всего, общался, конечно, с председателем КНР. Они вместе сидели и могли активно, очень результативно поговорить. В том числе, как мне сказал наш президент, обсуждались последние контакты с американцами, наши контакты с американцами, — заявил журналистам Ушаков.

Путин также встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Китае на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Елизавета Пуншева