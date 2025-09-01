В аэропорту Казани сняли ограничения — Росавиация
За время действия ограничений на запасные аэродромы ушли два самолета
Аэропорт Казани вновь функционирует в обычном режиме. Ограничения на прилет и вылет самолетов сняты. Об этом сообщает Росавиация.
По данным ведомства, за время действия ограничений, на запасные аэродромы ушли два самолета.
Как отмечается в телеграм-канале, подобные меры вводились для обеспечения безопасности пилотов.
Напомним, что сегодня, 1 сентября, в Татарстане с 03:09 действует режим беспилотной опасности, жителей Нижнекамска и Елабуги предупредили об опасности беспилотной атаки.
