Новости

07:34 МСК Все новости
Новости раздела

В аэропорту Казани сняли ограничения — Росавиация

06:18, 01.09.2025

За время действия ограничений на запасные аэродромы ушли два самолета

Аэропорт Казани вновь функционирует в обычном режиме. Ограничения на прилет и вылет самолетов сняты. Об этом сообщает Росавиация.

По данным ведомства, за время действия ограничений, на запасные аэродромы ушли два самолета.

Как отмечается в телеграм-канале, подобные меры вводились для обеспечения безопасности пилотов.

Напомним, что сегодня, 1 сентября, в Татарстане с 03:09 действует режим беспилотной опасности, жителей Нижнекамска и Елабуги предупредили об опасности беспилотной атаки.


Дмитрий Зайцев

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Татарстан

Новости партнеров

Читайте также