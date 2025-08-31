Радиостанция УВБ-76 передала новые сообщения

В эфире прозвучали слова «Афонодек» и «Аннамит».

Радиостанция УВБ-76, также известная как «радиостанция Судного дня», передала в эфир два новых сигнала на фоне начала мероприятий саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае. Об этом сообщается в телеграм-канале «УВБ-76 логи», который отслеживает ее активность.

В эфире радиостанции 31 августа в 15.51 по Москве прозвучало слово «Афонодек», а в 17.30 — слово «Аннамит».

В последний раз «жужалка» передала сигналы 22 августа. «Радио Судного дня», повторила слова «микротрон» и «нутобуеф», которые звучали в ее эфире незадолго до начала СВО в 2022 году.

Елизавета Пуншева